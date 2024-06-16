صناع الخير تبدأ تنفيذ مبادرة "صك الأضحية" بذبح الأضاحي وتوصيل لحومها لمستحقيها

بمجرد انتهاء صلاة عيد الاضحى وتطبيقا للشروط الشرعية للاضحية بدأت فرق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي تنفيد مبادرة “صك الأضحية” والتى تستهدف الإنابة عن المضحين فى ذبح أضاحيهم وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قرى مصر الاشد احتياجا وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير. أن مستهدفات المؤسسة في مشروع صك الأضحية لعام 2024 توزيع 35 طن لحوم بلدية بعد ذبحها بمجازر وزارة الزراعة وتنوعت اللحوم ما بين بقري وجاموسي واغنام وتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية واستهداف التوزيع علي الأسر الأولي بالرعاية في عشر محافظات هي الأقصر وقنا وأسيوط والفيوم والجيزة والقاهرة والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية.

وأشار عبدالفتاح أن المؤسسة بدأت هذا العام وللعام الثالث على التوالي إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين فى كل ربوع مصر تنفيدا لاهداف التحالف الوطنى فى تقديم المساعدات الموسمية للمستهدفين وكون لحوم الأضاحى إحتياج ضروري للأسر الأكثر إحتياجًا فى القرى المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن صناع الخير تخطط هذا العام لمضاعفة الخير الواصل للأسر المستحقة في هذه الأيام المباركة فسوف تقوم بتوزيع كرتونة مواد غذائية بالإضافة للحوم الأضاحي حتى تأمن كل أسرة مستحقة جميع احتياجاتها الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك وليس فقط تأمين احتياجاتها من لحوم الأضاحي.

وأكد عبدالفتاح أن صناع الخير بدأت مرحل عمل مبادرة صك الأضحية بمعاينة واختيار عجول الأضاحي البقري والجاموسي لهذا العام من خلال لجان متخصصة ويتم ذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق ويتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون توزيع اللحوم وكرتونة المواد الغذاية بعد الذبح مباشرة لكي تستفيد الأسر من اللحوم مباشرة وسوف يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات المستهدفة.

وأوضح عبدالفتاح أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية في كل القرى الأشد احتياج على مستوى الجمهورية وبخاصة في المناطق الحدودية والنائية وأن لحوم الأضاحي مثلها مثل كل خدمات صناع الخير سوف تصل إلى سكان القرى الأشد احتياج بالتنسيق الكامل مع المحافظين وعبر فريق عمل المؤسسة المنتشر في المحافظات المختلفة وأن من بين المحافظات التي سوف يتم التوزيع فيها الفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة والغربية وغيرها من المحافظات.

واختتم عبدالفتاح بأن دخول صناع الخير مجال الوكالة عن المضحين في الأضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيا لتوسع المؤسسة في أنشطتها الخيرية المتعددة لتلبية الاحتياجات الأهم جنبا إلى جنب مع تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة في مجال الوقاية من الإصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك في عنينا وحماية مرضى القدم السكري من بتر القدم كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الاشد احتياج من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.