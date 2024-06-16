خطوة بخطوة.. طريقة عمل الفخدة الضاني في عيد الأضحى 2024

تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الفخدة الضاني في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهي من أشهر الأكلات الرئيسية التي تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

طريقة عمل الفخدة الضاني

يقدم الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الفخدة الضاني في عيد الأضحى 2024.

مقادير عمل الفخدة الضاني

فخدة ضاني حوالى 2 كيلو أو أكثر بعض الشىء.

3 أكواب أرز بسمتي.

توابل مشكلة.



مكونات التتبيلة

1 ثمرة طماطم كبيرة الحجم.

1 ثمرة بصل كبيرة

مكعب مرق لحم.

3 فصوص ثوم كبار.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة حبهان مطحون.

ملعقة جنزبيل بودر أو فريش.

ملعقة كبيبة صينى بودر.

ملعقة كسبرة جافة ومطحونة.

عود أوريجانو أو زعتر يابس.

2 ملعقة سكر أو فنجان عسل نحل.

1/2 فنجان صغير عصير ليمون.

طريقة تحضير الفخدة الضاني

الخطوة الأولى: نقوم بضرب كل مكونات التتبيلة فى الخلاط ماعدا الأوريجانو أو الزعتر.

الخطوة الثانية: نزيل كل الجلد من الفخذة وننظفها جيداً، ونقوم بعمل فتحات أو شقوق بحرف السكينة جيداً حتى ندخل التتبيلة فيها وتتشربها جيداً.

الخطوة الثالثة: نغطى الفخدة وندخلها الثلاجة منذ المساء وحتى الصباح أو بما يقدر بـ 6 ساعات قبل الطهي على الأقل حتى يمنحها ذلك طعم أفضل أي بعد مرور وقت كافٍ عليها في التتبيلة.

الخطوة الرابعة: ننتقل إلى مرحلة التسوية حيث يجب أن نشغل الفرن أول شئ على درجة حرارة 200 مئوية، ونتركه حتى يسخن.

الخطوة الخامسة: في الصينية التي سنسوي بها الفخدة نضع ملعقة كبيرة من الزبد، ونضيف عليها 3 ملاعق زيت ونتركهم حتى يسخنوا مع بعضهم البعض جيداً.

الخطوة السادسة: نعمل على مسح التتبيلة من على الفخدة حتى لا تحترق منا، مع الاحتفاظ بالسائل الذي ينزل من الفخدة مع التتبيلة كي نضيفه عليها مرة أخرى وننزل بالفخدة ونعمل لها صدمة مع الزبدة والزيت من جميع الجهات حتى تأخذ لون ذهبي، ثم نضيف مكونات التتبيلة التي احتفظنا بها من قبل مع لتر أو أكثر من المياه المغلية ونقوم بتغطيتها بفويل وندخلها الفرن.

الخطوة السابعة: وكل نصف ساعة نكشف الفويل ونتابع التسوية، ولو وجدنا المياه قلت جداً نزيد ماء مغلي حتى تمام النضج، حيث تستغرق عملية النضج قرابة نصف ساعة في الفرن.

الخطوة الثامنة: بعد ذلك نجهز الأرز البسمتي عن طريق تشويح بصلة صغيرة إلى أن يتم تتبيلها، ونضيف عليها ملعقة كاري أو كركم وملعقة توابل مشكلة، ونشوحها مع مكعب مرق دجاج، وعندما تظهر رائحة التوابل نضيف عليها ماء مغلي على أن يكون عيار الماء لكل كوب بسمتي 2 كوب ماء مغلي، وعندما يتشرب الماء المغلي نهدئ النار عليه ونضعه أسفله صاج حتى تمام النضج.