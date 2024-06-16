أستاذ استثمار: ضبط سوق الصرف أدى للتخلص من العشوائية فى أسعار النقد الأجنبى

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك مزيدًا من المرونة في سعر الصرف، وهذه المرونة انعكست إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.

استقرار أسعار السلع

وأكد الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطوات البنك المركزي المعنية برفع أسعار الفائدة كان له دور أساسي في استقرار أسعار السلع.

وأضاف في حديثه، أن ضبط سوق الصرف أدى إلى التخلص من العشوائية في أسعار النقد الأجنبي، حيث أصبح هناك سعر محدد داخل كل البنوك بشأن أسعار النقض الأجنبي.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة العالمية أثرت على أسعار السلع في كل دول العالم خلال العامين الماضيين.

التخلص من أزمة الدولار

وفي وقت سابق كان قد علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار، على تسلم مصر الدفعة الثانية من مشروع تطوير وتنمية "رأس الحكمة" قائلًا: "نشهد خلال الأيام الماضية انخفاضًا في سعر الدولار أمام الجنيه، نتيجة الوفرة الموجودة في سوق النقد بالقطاع المصرفي".

وأضاف أن النقد الأجنبي في القطاع المصرفي أصبح يتزايد لحظة بأخرى، كما أن قدرات البنوك تزايدت بشكل كبير، وتم تعزيز أرصدة البنوك من النقد الأجنبي بشكل جيد للغاية، أتصور أن أزمة الدولار انتهت بلا رجعة.