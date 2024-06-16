الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

بطريرك الكاثوليك يلتقي خدام الإيبارشية البطريركية ويوضح أهمية الصلاة في حياة الخادم

البطريرك الأنبا إبراهيم
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ظهر اليوم الأحد، خدام الإيبارشية البطريركية، في إطار المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي، في بيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

يقام المؤتمر في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "جَدِّدْ أَيَّامَنا كما كانَت في القِدَم. (مراثي إرميا ٢١:٥)".

شارك في اللقاء القمص الدكتور يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وخدام وخادمات مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.

وألقى الأب البطريرك المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان "عام الصلاة كاستعداد لليوبيل"، حيث قدم في البداية نبذة عن نشأة اليوبيل في الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدًا أنه من الحق الكنيسة أن تقوم بيوبيل استثنائي، في حالة مناسبة كبيرة.

كذلك، شرح معنى شعار اليوبيل "حجاء الرجاء"، موضحًا تصميم سنة اليوبيل ٢٠٢٥، معطيًا عدة مفاهيم عن الصلاة، كما أشار إلى عدد من المقاطع الكتابية، التي توضح الصلاة في حياة الرب يسوع.

وفي الختام، تحدث البطريرك حول "كيف أعيش الصلاة في حياتي كخادم للتعليم المسيحي"، من خلال أربع نقاط أساسية: الصلاة هي طريق لنوال البركات، الصلاة هي الثمار المرجوة، الصلاة هي الانتصارات القوية، والصلاة هي اتساع العمل، وكثرة العاملين.

 وكان التقى ظهر اليوم، غبطة  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، خدام الإيبارشية البطريركية، في إطار المؤتمر التكويني 

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر التكويني الخامس لخدام الإيبارشية البطريركية تدور حول "اليوبيل"، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، لتخصيص عام ٢٠٢٥، ليكون عامًا لليوبيل "حجاج الرجاء".
 

البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط خدام الإيبارشية البطريركية المؤتمر التكويني الإيبارشي لخدام التعليم المسيحي

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