الأحد 16 يونيو 2024
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عمرو عرفة لـ"الدستور": “أهل ااكهف” تم تصويره بالكامل خارج مصر واستغرق 4 سنوات

المخرج عمرو عرفة
المخرج عمرو عرفة

قال المخرج عمرو عرفة، إنه يعتبر فيلم "أهل الكهف" حلم تم تحقيقه بعد طرحه بالسينمات، مشيرًا إلى أن العمل مر بظروف صعبة وتأجل أكثر من مرة بسبب ظروف فيروس كورونا عام 2020.

وأضاف عرفة لـ"الدستور"، أن الفيلم تم تصويره بالكامل خارج مصر، وهو ما جعل هناك صعوبة في استمرار التصوير وقت انتشار فيروس كورونا فتم تأجيل تصويره ما يقرب من عام ونصف، واستكملنا التصوير بعد ذلك ليستغرق 4 أعوام للانتهاء منه بالكامل وطرحه بالسينمات، مؤكدًا أنه رغم هذه الصعوبات إلا أنه استمتع بكل كواليس العمل من تحضيرات وتصوير ومونتاج، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن تضمن العمل عدد كبير من الفنانين، قال إنه من المخرجين الذين يحبون الممثل ويجد متعة في وجود عدد كبير من الممثلين في عمل واحد، لافتًا أن المؤلف أيمن بهجت قمر قام بتوظيف الشخصيات بشكل احترافي مما سهل تصوير العمل، لافتًا أن كواليس العمل كانت ممتعة بسبب روح التعاون بين الجميع من صناع وفنانين وفنيين.

وعن تحضيرت العمل، أكد عمرو عرفة أنه حضر الفيلم في عام قبل انطلاق التصوير وقام بمعاينة أماكن التصوير في تركيا وايرلاندا والمغرب، لافتًا أن أغلب مشاهد الفيلم كانت في المغرب، موضحًا أن العمل بشكل عام لم يكن سهلًا على الاطلاق، ولكن اكثر المشاهد صعوبة هو مشهد الكهف للفنان رشوان توفيق، حيث شعر بالخوف بسبب دخول وخروج الممثل القدير في الكهف.

 

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.


فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أهل الكهف هاجر احمد خالد النبوي غادة عادل ديقيانوس عمرو عرفة أيمن بهجت قمر

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