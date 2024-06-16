العيد فى قنا حاجة تانية.. الشباب يحتفل بالرقص على الأغانى والتنورة بالشوارع

احتفل العشرات من الشباب في محافظة قنا، اليوم الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالرقص والغناء في شارع ٣٠ مارس بمركز نجع حمادي.

وبدأ الشباب احتفالاتهم بالرقص على الأغاني ورقص التنورة في الشوارع، وسط أجواء احتفالية بعيد الأضحى المبارك.

وبدأ الأهالي في محافظة قنا، في الخروج من المنزل والمشاركة في احتفالات العيد، بعد عزوفهم عن الخروج فترة الظهيرة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي سيطر على الأجواء منذ الساعات الأولى لصباح أول أيام العيد.

محافظ قنا يشارك في كرنفال فني

في سياق متصل، شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في الكرنفال الفنى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، وفرع ثقافة قنا، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع عدد من أطفال دور رعاية الأيتام وأسر شهداء العمل، والذى أقيم بقصر ثقافة قنا، بهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وسيد تمساح رئيس المجلس المحلى لمركز ومدينة قنا، وجيهان رمزى مدير قصر ثقافة قنا، والدكتورة سلمى القاضى نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا الشكر لكل القائمين على تنظيم الحفل، كما حرص على الاستماع إلى طلبات أسر الشهداء، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لجميع دور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقدم الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.