الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العيد فى قنا حاجة تانية.. الشباب يحتفل بالرقص على الأغانى والتنورة بالشوارع

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفل العشرات من الشباب في محافظة قنا، اليوم الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالرقص والغناء في شارع ٣٠ مارس بمركز نجع حمادي.

وبدأ الشباب احتفالاتهم بالرقص على الأغاني ورقص التنورة في الشوارع، وسط أجواء احتفالية بعيد الأضحى المبارك.

وبدأ الأهالي في محافظة قنا، في الخروج من المنزل والمشاركة في احتفالات العيد، بعد عزوفهم عن الخروج فترة الظهيرة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي سيطر على الأجواء منذ الساعات الأولى لصباح أول أيام العيد.

محافظ قنا يشارك في كرنفال فني

في سياق متصل، شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في الكرنفال الفنى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، وفرع ثقافة قنا، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع عدد من أطفال دور رعاية الأيتام وأسر شهداء العمل، والذى أقيم بقصر ثقافة قنا، بهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وسيد تمساح رئيس المجلس المحلى لمركز ومدينة قنا، وجيهان رمزى مدير قصر ثقافة قنا، والدكتورة سلمى القاضى نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 

ووجه محافظ قنا الشكر لكل القائمين على تنظيم الحفل، كما حرص على الاستماع إلى طلبات أسر الشهداء، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لجميع دور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقدم الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.

العيد “كحك العيد” قنا صلاة العيد أشرف الداودي محافظ قنا

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

مصدر رفيع المستوى: مصر مستمرة فى تكثيف اتصالاتها للوصول إلى "هدنة غزة" فى إطار "مقترح بايدن"

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

مفاجأة.. كولر يغلق الباب أمام عودة أحمد قندوسى فى نهاية الموسم

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة