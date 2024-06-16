الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحسن ملحوظ.. حالة الطقس غداً الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن حالة الطقس غداً الاثنين الموافق 17 يونيو 2024، ثان أيام عيد الأضحى، من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، وتزامنا مع موجة الأجواء شديدة الحرارة التي شهدتها معظم أنحاء المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية.

حالة الطقس غداً الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، ثان أيام عيد الأضحى، سيشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ثان أيام عيد الأضحى 

القاهرة والوجه البحري 

العظمى 38 

الصغرى 25 

السواحل الشمالية 

العظمى 30 

الصغرى 22 

جنوب سيناء 

العظمى 42 

الصغرى 29 

شمال الصعيد 

العظمى 41 

الصغرى 27 

جنوب الصعيد 

العظمى 46 

الصغرى 30 

حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024

القاهرة والوجه البحري

العظمى 37 

الصغرى 24 

السواحل الشمالية 

العظمى 30 

الصغرى 22 

جنوب سيناء 

العظمى 41 

الصغرى 28 

شمال الصعيد 

العظمى 38 

الصغرى 26 

جنوب الصعيد 

العظمى 44 

الصغرى 28

حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

حالة الطقس اليوم الأحد

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكدت أن حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى شهدت سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانًا على فترات متقطعة وذلك خلال الساعات القادمة.

وانخفضت درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وان ظل الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية نهارًا بداية من أول أيام العيد.

جدير بالذكر أن البلاد شهدت أمس ذروة موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية، كما تشهد البلاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

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