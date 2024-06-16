جرائم السوشيال ميديا.. خطوات تحرير محضر في مباحث الإنترنت والاتصالات

شهدت السنوات الماضية بعد عام 2011 إنتشار كبير بين المواطنين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار الحسابات الشخصية للمواطنين يقومون خلالها بنشر كافة ما يتعلق بحياتهم وروتينهم اليومي، عليه بصفة دائًمًا ولكن دائمًا مايوجد المتطفلين والخارجين على القانون الذين يقومون بالسب والقذف من خلال صفحات مجهولة، أو يقومون بإبتزاز الفتيات في محاولة للحصول على منفعة جنسية او محاولة لتشويه السمعة أو الحصول على الأموال.

كيفية تحرير محضر في مباحث الاتصالات؟

وخلال التقرير التالي ومع التعديلات التي ادخلها المشرع على القوانين نوضح كيفية تحرير محضر في مباحث الاتصالات تم متهم بسبب السب والقذف أو التشهير أو الابتزاز من خلال خطوات سهلة وبسيطة.

أول خطوة لعدم فوات الميعاد القانوني لتحرير المحضر لا تنتظر أكثر من 3 أشهر بعد التعرض للجريمة الإلكترونية بل اذهب مسرعًا للإبلاغ.

الاتصال بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق على الرقم 0227921490

طلب التحويل على ضابط الاتصال وشرح المشكلة.

التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت في المديرية التابع لها المبلغ.

عمل محضر بالإسكرين شوت للبوست أو الكومنت الذي تسبب في الإساءة أو الابلاغ عن الجروب والأكونت.

التوجه إلى مباحث الإنترنت في حالة الفيس بوك، ومباحث الاتصالات في حالة الواتس آب.

يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

يتم ارسال المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يجب أن يحرر المحضر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، الدليل على ذلك هو نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.

شروط إثبات جريمة السب والقذف

1 ـ وجود شاشة مطبوعة تتضمن كلمات الجاني للضحية.

2 ـ وجود نسخة من صفحة الجاني.