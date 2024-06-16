"إكسترا نيوز": إقبال كثيف بأول أيام عيد الأضحى على ممشى أهل مصر

قال تيموثي إيهاب، مراسل إكسترا نيوز، إن ممشى أهل مصر يأتي إليه المواطنون بأول أيام عيد الأضحى المبارك من أجل الشعور بأجواء هذا اليوم المبهج.

احتفال المصريين بالعيد

وأكد تيموثي إيهاب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ممشى أهل مصر يضم الكثير من الخدمات المتطورة، وبالتالي الإقبال عليه من قبل المواطنين مرتفع بصورة كبيرة خاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف في حديثه، أن هذا الممشى تهدف منه الدولة المصرية زيادة المسطحات الخضراء، وبالتالي يأتي الزوار لهذا الممشى باستمرار من أجل الاستمتاع بالأجواء.

ممشى أهل مصر

وأشار إلى أن هذا الممشى تم إعداده بشكل أمن للغاية لاستقبال الأطفال والأسر، وبالتالي ليس هناك أي مخاطر تذكر من هذا المكان على الأطفال أو الكبار.