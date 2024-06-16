تشكيل طلائع الجيش لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المقاولون العرب، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب بدوري نايل

يواجه طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، بأول أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، على الهواء مباشرة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه يحيى حمزة، رفقة ضيوف الأستوديو الكباتن طارق السيد ومحمد زيدان، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة طارق الأدور، ومراسل من أرض الملعب إبراهيم عمر.

حكام مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب بدوري نايل

يقود مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، في افتتاحية الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، تحكيميا السيد منير حكما للساحة، ويعاونه مصطفى عطية حكم مساعد أول، وحاتم علام حكم مساعد ثان، ومعهم حسني سلطان حكما رابعا، ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو، ومحمود الدسوقي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب بدوري نايل

موقف طلائع الجيش بدوري نايل

يحتل طلائع الجيش، المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة، بواقع 8 انتصارات و9 تعادلات، و6 هزائم، بعدما خاض الفريق العسكري 23 مباراة حتى الآن.

ويمتلك طلائع الجيش، مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الأهلي من الجولة الثالثة عشر، والزمالك من الجولة السادسة عشر.

سالم يقود المقاولون للفوز

قاد محمد سالم، مهاجم المقاولون العرب الحالي، ذئاب الجبل للتفوق على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، حيث سجل هدفي الفوز.