القاهرة الإخبارية ترصد الوضع في غزة ما بين فرحة العيد الغائبة وهدنة تكتيكية

رصدت قناة القاهرة الإخبارية أجواء أول أيام عيد الأضحى المبارك في غزة ومدينة رفح الفلسطينية تزامنًا مع معاناة الأهالي من ويلات الحرب منذ السابع من أكتوبر الماضي، وكذلك رصدت "الإخبارية" حقيقة تطبيق الهدنة التكتيكية التي سبق وتحدث عنها الإعلام العبري بهدف ادخال المساعدات الإنسانية إلى الداخل الفلسطيني

ومن خلال كاميرات مراسليها، رصدت "القاهرة الإخبارية" غياب مظاهر الفرحة عن قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل للشهر التاسع على التوالي، حيث أدى أهالي القطاع اليوم الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المنازل المدمرة.

وأدى الفلسطينيون في غزة، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، على أنقاض المنازل المدمرة وفوق الركام، وزاروا مقابر الشهداء، وسط أجواء من الحزن على فراق الأحبة.

وفي جباليا، أدى مئات الفلسطينيين، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط ركام المنازل الذي أحاط بهم من كل جانب، وما زالت تحيط بهم أجواء حرب مدمرة يشنها عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 9 أشهر، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقال خطيب المسجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري، إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للاحتلال الإسرائيلي، وسيظل صامدًا على أرضه، منوهًا بأن قوات الاحتلال مارست عمليات تضييق على المصلين فجر اليوم لتقليل أعدادهم.

وأضاف خطيب المسجد الأقصى، أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، متابعًا: الاحتلال المتغطرس حرمنا من إحياء عيد الأضحى المبارك، وحال بيننا وبين التقرب إلى الله.

وأوضح خطيب المسجد الأقصى، أن الاحتلال يحاول كسر عزيمة أهل غزة، لكنه لن يفلح في ذلك.

القاهرة الإخبارية ترصد إطلاق آليات الاحتلال النار على أحياء فى غزة رغم الحديث عن هدنة تكتيكية

في المقابل قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه على الرغم من تحدث الاحتلال الإسرائيلي عن هُدنة تكتيكية، إلا أنه سُمع منذ قليل دوي انفجارات في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة ناجمة عن قيام المدفعية الإسرائيلية بقصف أحياء المدينة بالكامل.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" في مداخلة هاتفية له، أن المسيرات الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة في مدينة رفح وتقوم بإطلاق نيرانها على المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى المناطق الغربية للمدينة، ويتحدث الآن عن سقوط 3 شهداء جراء نيران المسيرات.

القاهرة الإخبارية تكشف حقيقة وجود هدنة تكتيكية لضمان إدخال المساعدات لغزة

وقالت دانا أبوشمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إنه كان هناك تضارب في التصريحات بشأن ما يوصف بـ"الهدنة التكتيكية" سواء على المستوى السياسي أو العسكري، والتي كان من المفترض أن تبدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بعد ضغط من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "أبوشمسية": "كان أفيخاي أدرعي كان قد تحدث عن هذه الهدنة التكتيكية للأعمال العسكرية، وبعد ذلك رأينا تغريدة للمتحدث عبر موقع إكس ينفي وجود هذه الهدنة، بل قال بأن الأعمال العسكرية مستمرة ولا هدنة إنسانية وإدخال المساعدات يتم كما هو مخطط له مسبقًا".

نتنياهو عن الهدنة التكتيكية فى جنوبى غزة: "لم يتم التنسيق معى وهذا لن يحدث"

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيتم التحقيق بشأن صدور قرار الهدنة التكتيكية دون التنسيق مع المستوى السياسي الأعلى للحكومة.

وأضاف بنيامين نتنياهو، بشأن الهدنة التكتيكية في جنوبي قطاع غزة: لم يتم التنسيق معي ولن يكون وهذا لن يحدث، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ هدنة تكتيكية بالأنشطة العسكرية يوميًا في قسم من جنوب غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

كما أن الهدنة التكتيكية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر انطلاقًا من معبر كرم أبوسالم وحتى طريق صلاح الدين ثم شمالًا.

رئيس نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال ينشئ سجونًا سرية لاحتجاز الفلسطينيين

وقال عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات ويهدم المنازل خلال اعتقال الفلسطينيين، بدون وجه حق أو إخطار مسبق.

وأضاف "الزغاري" خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مئات المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وزادت بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الاحتلال ينفذ عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين لتقويض حقهم في التعبير عن إرادتهم، وهذا امر مخالف للقانون.

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يستخدم المحاكم العسكرية لشرعنة عمليات الاعتقال الإداري كسياسة عقابية بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نوع من الرقابة.

وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي، ينشئ سجونًا سرية لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين وممارسة كل أنواع التعذيب بحقهم، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال تعاقب الشعب الفلسطيني داخل وخارج السجون.

خبير: الداخل الإسرائيلى يضغط على نتنياهو والشارع محتدم

وقال الدكتور حسين الديك، خبير في الشئون الإسرائيلية، إنه لاشك أن هناك احتدامًا كبيرًا في الشارع الإسرائيلي أصبح يشكل ضغطًا على بنيامين نتنياهو شخصيًا بعد خروج "بيني جانتس" من مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأضاف "الديك" خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضغوط الأمريكية والدولية، إضافة إلى ضغط الشارع المحلي في إسرائيل أصبحت تؤتي ثمارها، وهناك توصيات من المستوى العسكري الأمني للحكومة الإسرائيلية بالذهاب إلى تغيير آلية الحرب والعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية أن العمليات مركزة محدودة برية أو استخدام الطيران من أجل مرحلة من الاغتيالات لبعض القادة والمسئولين، والتماهي مع الموقف الأمريكي لوقف العمليات العسكرية لمدة 42 يومًا فقط لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

ونوه خبير الشئون الإسرائيلية، بأن العمليات العسكرية ستبقى مستمرة في قطاع غزة لأجل غير محدد، وهذا ما تؤمن به المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية أنه لا خروج من القطاع ولا وقف لهذه الحرب حتى تحقق أهدافها.