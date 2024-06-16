بمناسبة عيد الأب.. كيت ميدلتون تنشر رسالة خاصة لزوجها الأمير ويليام

شاركت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، صورة منشورة على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة برسالة صادقة إلى زوجها ويليام، أمير ويلز، بمناسبة عيد الأب.

وكتبت الأميرة كيت في منشورها "نحن نحبك يا بابا. عيد أب سعيد 💕 G، C & L"، حيث تضمنت الرسالة التوقيع بالأحرف الأولى من الأمير جورج، 10 سنوات، والأميرة شارلوت، 9 سنوات، والأمير لويس، 6 سنوات.

ويظهر ويليام في الصورة وظهره للكاميرا وهو يحتضن ولديه وابنته بينما تقف العائلة على الكثبان الرملية المطلة على الشاطئ.

عيد الأب في الولايات المتحدة وبريطانيا

يتم الاحتفال بعيد الأب في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفي وقت سابق من اليوم، نشر أمير ويلز صورة لنفسه عندما كان طفلًا للاحتفال بوالده، الملك تشارلز، في اليوم الخاص.

وأظهرته الصورة الجميلة وهو يلعب في الحديقة مع الملك البالغ من العمر 75 عامًا، حيث كتب: "عيد أب سعيد، بنسلفانيا".

تأتي أحدث صورة التقطتها الأميرة كيت للأمير ويليام وأطفالهم بعد يوم من حضور العائلة حفل Trooping the Color احتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز في لندن في قصر باكنجهام.

وكانت هذه المناسبة أول ظهور علني للأميرة كيت منذ الإعلان عن تشخيص إصابتها بالسرطان في مارس، وأول حضور لها في حدث عام مع العائلة المالكة.

قبل ظهورها في العرض يوم الجمعة 14 يونيو، أكدت كيت أنها ستحضر، حيث شاركت تحديثًا حول علاج السرطان في منشور على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وقالت كيت أيضًا إنها أُذهلت من الدعم الذي تلقته منذ الكشف عن تشخيصها.