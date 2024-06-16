الأحد 16 يونيو 2024
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عن طريق 6 علامات.. كيف تعرف أن حيوانك الأليف مصاب بضربة شمس؟

الحيوانات الاليفه
الحيوانات الاليفه

يشهد العالم هذا العام صيف غير مسبوق في ارتفاع درجات الحرارة، التي تصل إلى 52 درجة مئوية، وسيكون وصفه بالحارق أقل من الحقيقة.

كبشر نحن غير مرتاحين للشعور بهذه الحرارة، تخيل الانزعاج الذي تعاني منه الحيوانات الأليفة للحفاظ على درجة حرارة جسمها.

وحسب موقع Hindustan times فإنه يجب علي اصحاب الحيوانات الأليفة التعرف على العلامات التحذيرية واتخاذ إجراءات سريعة لأنها قد تصبح مسألة حياة أو موت.

وقد شارك الدكتور ديباك ساراسوات، رئيس الأطباء البيطريين في بريطانيا، 6 علامات تحذيرية مثيرة للقلق تشير إلى أن حيوانك الأليف يعاني من ارتفاع درجة حرارة بشكل خطير ونصائح أساسية للتعامل معه.

 

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علامات تشير إلى أن حيوانك الأليف معرض لخطر الإصابة بضربة شمس:

1. اللهاث المحموم:


اللهاث هو الطريقة الطبيعية لرفيقك ذو الفراء لطرد الحرارة الزائدة من نفسه ليظل باردًا ومع ذلك، إذا أصبح اللهث محمومًا وسريعًا، حتى أثناء الراحة، فهذا علامة تتطلب اهتمامًا عاجلًا.


2. سيلان اللعاب بكثرة:

 
سيلان اللعاب هو شيء تفعله العديد من الحيوانات الأليفة، حتى في الظروف العادية في كثير من الأحيان، يشير إلى نقص الماء ومع ذلك، فإن الترويل المفرط مع الرغوة السميكة والرغوية يشير إلى عدم قدرة حيوانك الأليف على تنظيم درجة حرارة الجسم.

3. عيون زجاجية ومزججة:


غالبًا ما يتم التغاضي عن عيون الحيوانات، مع انها يمكن أن تعطي إشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة إذا كانت نظرتهم زجاجية أو غائرة أو شاغرة، مصحوبة بالارتباك والضعف والتعثر، فهي علامات مثيرة للقلق على الإصابة بضربة شمس.

 

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4. الحرارة من الجسم: 


قم بفحص درجة حرارة جسم حيواناتك الأليفة بانتظام عن طريق وضع يدك عليها هل يشعر الجلد بالسخونة؟ هل المناطق الباردة مثل الأذنين والكفوف أكثر دفئًا من المعتاد؟


5. فحص اللثة واللسان: 


عادة ما يكون لون لثة ولسان حيوانك الأليف ورديًا، وهو علامة على الصحة الجيدة من ناحية أخرى، إذا ظهر لونه أحمر داكن أو حتى مزرق، فهذه علامة خطيرة على الإصابة بضربة شمس.

6. القيء أو الإسهال: 


إذا بدأ حيوانك الأليف بالتقيؤ أو يعاني من الإسهال، إلى جانب العلامات والأعراض الأخرى لضربة الشمس، فاطلب رعاية الطبيب البيطري فورًا.

خطوات الطوارئ التي يجب اتخاذها:


إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات المزعجة، اتخذ إجراءً فوريًا لتبريد حيوانك الأليف، انقله إلى منطقة مظللة أو مكيفة الهواء، واستخدم الماء البارد على جسمه، وشجعه على شرب كميات صغيرة من الماء. 

لا تترك حيوانك الأليف أبدًا دون مراقبة في سيارة متوقفة، حتى لو كانت النوافذ مفتوحة، حيث يمكن أن ترتفع درجة الحرارة بالداخل بسرعة وتصبح مميتة. 

خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم، قم بالحد من الأنشطة الخارجية وتوفير الكثير من الظل له في منطقة جيدة التهوية واستشر طبيبك البيطري حول طرق التبريد المناسبة والاحتياطات الخاصة بسلالة حيوانك الأليف وحالته الصحية. 

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