إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت شواطئ شرق الإسكندرية، اليوم، إقبالًا ملحوظا من أهالي المدينة والمصطافين، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واستقبلت شواطئ القطاع الشرقي، رحلات اليوم الواحد منذ الصباح الباكر وعقب انتهاء صلاة العيد للاستمتاع بأجواء الإسكندرية وهدوء الأمواج خلال تلك الأيام، حيث رفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الخضراء بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الصفراء لارتفاع متوسط للأمواج.

وأقبل المصطافون على الألعاب المائية الموجودة بالشواطئ من البدالات المختلفة كما تشاركوا بلعب الكرة المائية والراكت اللعبة الشاطئية الأهر في الإسكندرية.

وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أعمال التفتيش والمراقبة على الشواطئ خلال أيام عيد الأضحى للإقبال الكبير من المصطافين على شواطئ عروس المتوسط.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، انتشار مفتشى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس مصايف الإسكندرية إلى أنه تم التنبيه على مستأجري الشواطئ بعدة تعليمات والتي تشمل الالتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية، والتأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس، وضرورة المتابعة والحفاظ علي نظافتها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

وأضاف أنه المتابعة المستمرة وتجميع ورفع المخلفات من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد على انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، والتشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون إرتداء الرواد سترة النجاة.

وأشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أكد على فتح جميع شواطئ المحافظة لذوي الهمم مجانًا للاستمتاع بالمصيف لابنائنا من القادرون باختلاف.

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