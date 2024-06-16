ارتفاع واردات مصر من السيارات لتسجل 236.2 مليون دولار فى مارس الماضى

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالى واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال شهر مارس الماضى، لتبلغ 236 مليونا و260 ألف دولار.

ووفقا للتقرير الذي نشره الموقع الرسمي للجهاز بلغ حجم واردات سيارات الركوب الخاصة بمختلف فئاتها بنحو 169 مليونًا و855 ألف دولار خلال الشهر نفسة، بينما بلغت تكلفة استيراد المركبات التجارية “نقل البضائع” نحو 8 ملايين و675 ألفًا.

وأظهر التقرير إجمالي واردات سيارات النقل البالغة نحو 218 مركبة بقيمة استيرادية مليون و578 ألف دولار، في حين سجلت فاتورة استيراد مكونات إنتاج السيارات بمختلف فئاتها نحو 56 مليونًا و150 ألف دولار خلال مارس الماضى.