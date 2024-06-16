تشكيل المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

أعلن معتمد جمال المدير الفني لنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة طلائع الجيش، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش بدوري نايل

يستضيف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، بأول أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: فاروق كابور وأحمد مودي، وأمير عابد وجوزيف أوشايا.

خط الوسط: محمد مجلي وجواكيم اوجيري، ومحمد عبدالناصر امادو انياص.

خط الهجوم: محمود مانجا ومحمد سالم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. عامر عامر وأسامة النجار، وعمر سافيولا ومحمد هاني تريكا، وعبدالرحمن جبنة وزياد فرج، وفراس عايفيه ومحمود وادي، وياسين ياسر.

تشكيل المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه يحيى حمزة، رفقة ضيوف الأستوديو الكباتن طارق السيد ومحمد زيدان، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة طارق الأدور، ومراسل من أرض الملعب إبراهيم عمر.

حكام مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش بدوري نايل

يقود مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، في افتتاحية الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، تحكيميا السيد منير حكما للساحة، ويعاونه مصطفى عطية حكم مساعد أول، وحاتم علام حكم مساعد ثان، ومعهم حسني سلطان حكما رابعا، ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو، ومحمود الدسوقي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش بدوري نايل

موقف المقاولون العرب بدوري نايل

يحتل المقاولون العرب، المركز السابع عشر بجدول دوري نايل برصيد 16 نقطة، بواقع 3 انتصارات فقط، و7 تعادلات و13 هزيمة، بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة فقط.

ويمتلك المقاولون العرب، مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الزمالك من الجولة التاسعة عشر، والأهلي من الجولة الثالثة والعشرون.

سالم يقود المقاولون للفوز

قاد محمد سالم، مهاجم المقاولون العرب الحالي، ذئاب الجبل للتفوق على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، حيث سجل هدفي الفوز.

يذكر أن معتمد جمال، قد تولى المسئولية الفنية للمقاولون العرب، خلفا لشوقي غريب، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.