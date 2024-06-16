طريقة عمل المخاصي في أول أيام عيد الأضحى 2024 بوصفتين مميزتين

تعد أكلة المخاصي من الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير، وبما أننا نحتفل بعيد الأضحى المبارك لعام 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره أكثر من طريقة لتحضير وعمل المخاصي في المنزل بكل سهوله، إليكم التفاصيل.

مكونات تحضير المخاصي

قطعتان من المخاصي الضاني.

ثلاث ثمرات من الطماطم مقطعة مكعبات.

بصلتان كبيرتان مقطعين شرائح.

2 فص ثوم مفرومين.

ثمرتان من الفلفل الحار.

معلقة صغيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

حبهان.

ورق لورا.

في أول ايام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل المخاصي

طريقة عمل المخاصي

أولاً- نغسل الخصيتين جيدًا بالملح والخل ، ثم نغسلهما ونقطعهما إلى حلقات ونزيل غطاء الجلد الخارجي.

ثانياً- نقوم بتجهيز مقلاة مناسبة ونضع فيها بعض الزيت النباتي ونضعها على النار، ثم نضع الخصيتين فيها لصدمة فقط.

ثالثاً- نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيه الزيت والبصل المفروم والثوم ونقلب قليلاً حتى يذبل البصل ويأخذ الثوم لوناً ذهبياً فاتحاً.

رابعاً- ثم نقوم بتنضيف الخصيتين ونرش قليلًا من الفلفل الأسود والهيل المطحون والملح والكمون المطحون، ثم نحمرها قليلًا ونضيف الفلفل الحار.

خامساً- ثم نضيف الطماطم ونتركها على النار حتى تغلي جيدا، وبعد الغليان ، نخفض حرارة الموقد ، ثم نتركه لمدة عشر دقائق على الأقل على نار خفيفة حتى ينضج جيدًا.

وأخيراً- ثم نقدم الوجبة في طبق تقديم كبير ونزينه بقليل من البقدونس المفروم.

في أول ايام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل المخاصي

طريقة عمل المخاصي بوصفة أخرى