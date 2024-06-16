بعد تطويرها.. افتتاح حديقة الطفل بمركز المطرية في الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية بافتتاح حديقة الطفل بالمطرية بعد تطويرها لتكون متنفسا لمواطني واطفال المطرية خلال أيام العيد.

وقال المحافظ إننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بتعاون وتنسيق متكامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في جميع القطاعات الخدمية لتقديم خدمات متميزة لهم.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة المطرية أن الحديقة على مسافة 2700 متر مربع وتقع بشارع محمد فريد بالمدينة، وقد تضمنت أعمال التطوير إنشاء منطقة العاب بالمجان للأطفال وذوي الهمم وتم تزويدها بالألعاب والاستراحات لهم ولذويهم وتم تنجيلها بالنجيل الطبيعي، وفوتوا سيشن، كما تم تطوير الحديقة بمنطقة جذب ترفيهي "اريا كيدز وسأكيت" للأطفال وإنشاء مطعم وكافتيريا لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة الي العديد من اللمسات الجمالية "نوافير مضيئة" بهدف تحسين الصورة البصرية لدي الجمهور الزائر للحديقة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تم افتتاح الحديقة اليوم مع أول أيام العيد وقد لاقت استحسانا من ـبناء مدينة المطرية باعتبارها اضافة حضارية جديدة بالمدينة ومتنفسا لابناء واهالي مركز ومدينة المطرية.

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