إقبال ملحوظ على مراكز شباب بالدقهلية في عيد الأضحى

استقبلت مراكز الشباب بالشباب والرياضة بالدقهلية، منذ الساعات الأولى فى أول أيام عيد الأضحي المبارك، اليوم الأحد، وفتحت أبوابها أمام النشء والشباب والرواد، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل أكثر من 400 هيئة شبابية على مستوى 19 إدارة فرعية بالشباب والرياضة بالدقهلية.

وتوافد عدد كبير من النشء والشباب والرواد والمواطنين على مراكز الشباب بالدقهلية، فى أول أيام عيد الأضحي المبارك، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والتى يتم تنفيذها فى إطار مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أمام المواطنين مجانا.

تتضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب فى اليوم الأول من أيام عيد الأضحي المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من نزول حمامات السباحة وملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فتح مراكز الشباب على مستوى 19 إدارة فرعية بالمحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين خلال اجازة عيد الأضحي المبارك مجانا، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، وعمل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز الشباب بالإدارات الفرعية.

جاءت فعاليات اليوم فى إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وفتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجانًا، للمشاركة في البرامج والأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب.

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