الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل جلسة نداي مع جوميز.. وطلب مفاجئ من اللاعب

إبراهيما نداي
إبراهيما نداي

يرغب السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك في البقاء مع الأبيض خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان الزمالك قد أخطر نداي في وقت سابق بفسخ التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري وعدم استمراره مع الفريق.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن نداي عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق في الأيام الماضية وأبلغه برغبته في الاستمرار مع الأبيض وعدم الرحيل.

وأوضح نداي لجوميز أنه فقط يحتاج للثقة من جانب الجماهير والإدارة وسيظهر بشكل مختلف وأنه يرغب في إثبات نفسه مع الفريق.

نداي أشار للمدرب إلى أنه لم يقدم كل ما عنده حتى الآن وطموحاته مع الزمالك حصد مختلف البطولات والألقاب وعدم الاكتفاء بالكونفدرالية فقط.

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني:" سعيد بأداء اللاعبين في اللقاء، وأرضية الملعب كانت صعبة جداً، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة أنهينا الشوط الأول بأداء جيد، ولم نستسلم في الشوط الثاني".

وأضاف جوميز :" واضح بالنسبة لنا أننا قادرون على الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، بالرغم من قوة المنافس، وقيام مدرب سيراميكا بعمل كبير في اللقاء، كما أن الزمالك أهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل".

وتابع المدير الفني :" أحمد مصطفى "زيزو" إنسان مثلنا وقلبه كبير جداً، ولا تستطيع أن تحدد متى سيصنع الفارق، ولكن شخصيته تساعد الفريق بشكل مستمر".

وواصل جوميز قائلاً:" أعلم جيداً أن عبدالله السعيد يلعب في مركز 10،ولكن في التدريبات والملعب والمباريات لا أفكر بهذا الشكل ، وأكون حريص دائماً على أن يكون عبد الله السعيد متأخراً في الملعب ليكون وجهه على مرمى المنافس، واليوم اعتمدت على عبدالله السعيد وناصر ماهر في مركز 10". 

وواصل المدير الفني قائلاً:" الزمالك يدفع لي الأموال من أجل أن أختار أفضل اللاعبين لبدء المباريات".

واختتم جوميز تصريحاته قائلاً:" ناصر منسي أهدر فرصتين ولكنه يتسلم الكرة جيداً ويُحرك الملعب، ويدافع جيداً، وهو يقوم بعمل جيد داخل الفريق حتى لو لم يسجل أهداف".

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