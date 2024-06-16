الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول من مواجهة بولندا وهولندا فى «يورو 2024»

مباراة بولندا وهولندا
مباراة بولندا وهولندا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة هولندا وبولندا، والتي تجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب فولكسبارك في هامبورج، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

افتتح آدم بوكسا التسجيل للمنتخب البولندي في الدقيقة 16، قبل أن يحرز كودي جاكبو هدف التعادل لمنتخب هولندا في الدقيقة 29.

بدأ منتخب بولندا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: جان بيدناريك – بارتوس سالامون – جاكبو كيفيور.

الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي – بيوتر زيلينسكي – تاراس رومانتشوك – نيكولا زاليفسكي.

الهجوم: سيباستيان سزيمانسكي – آدم بوكسا – كاسبر أوربانسكي.

وبدأ منتخب هولندا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

خط الوسط: تيجانى ريجنديرس - جيردي شوتن - جوي فيرمان.

خط الهجوم:  تشافي سيمونز - ممفيس ديباي - كودي جاكبو.

مجريات الشوط الأول

الدقيقة الثانية.. تصويبة من جاكبو يتصدى لها الحارس البولندي تشيزني ويبعدها لركنية.

الدقيقة العاشرة.. تلقي تياني ريندرز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله جيردي شوتن، ليسدد كرة غير دقيقة لتمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة الرابعة عشرة.. تصويبة من ممفيس ديباي مرت بجوار القائم دون خطورة على مرمى تشيزني.

الدقيقة السادسة عشرة.. وسط الاستحواذ الهولندي على مجريات اللعب.. ومن ركلة ركنية تلقي آدم بوكسا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحولها برأسه داخل الشباك معلنًا تقدم بولندا بالهدف الأول.

الدقيقة العشرون.. تصويبة قوية من فان دايك مدافع المنتخب الهولندي من داخل منطقة الجزاء، يبعدها الحارس تشيزني عن مناطق الخطورة، ليحرم هولندا من هدف تعديل النتيجة.

الدقيقة 29.. انطلق جاكبو صوب مرمى تشيزني، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بالدفاع البولندي وتغير مسارها لتسكن في شباك بولندا ليمنح نجم ليفربول هدف التعادل للمنتخب الهولندي.

الدقيقة 42.. فرصة الهدف الثاني تضيع من جانب المنتخب الهولندي بعد عرضية من ناحية اليسار من جانب ناثان آكي إلى جاكبو الذي يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم.

الدقيقة 45+2.. ممفيس ديباي يتلقي كرة طولية على حدود منطقة جزاء منتخب بولندا ليسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن لتشيزني لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
 

هولندا بولندا آدم بوكسا كودي جاكبو كأس الأمم الأوروبية 2024 يورو 2024

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