الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية تحرير محضر في قسم الشرطة في خطوات بسيطة؟

جريدة الدستور

يتعرض المواطنين بشكل دائم الي المشاكل سواء في محيط السكن أو في الشارع أوالعمل، والقانون أوضح كيفية  تحرير محضر شرطة ضد المشكو في حقه بطرق سهلة وبسيطة تمكن المواطن من الحصول على حقه وقفًا للقانون في الدولة.

كيفية تحرير محضر في قسم الشرطة

وخلال الخطوات التالية نوضح كيفية تحضر محضر في قسم الشرطة في حالة التعرض إلى مشاكل من خلال خطوات بسيطة حتى تستطيع من خلالها متابعة المحضر.

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الإجراءات القانونية في تحرير المحضر داخل قسم الشرطة 

تأتي أول خطوة وذلك من خلال ذهاب الموطن إلى قسم الشرطة ومقابلة أحد أفراد الشرطة وطلب عمل محضر.

تأتي الخطوة الثانية بقيام أمين الشرطة بسماع الواقعة التى تريد أن تحرر المحضر بشأنها لأنهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا، أما اذا كان المحضر ليس من بين تلك المحاضر يقوم بإخراج ورق، ويقوم بكتابة ما تمليه عليه ومن حقك كتابة أي شىء فى المحضر وليس له الاعتراض فقط التدوين.

وبعد ذلك تقوم بالتوقيع على أقوالك وإذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بإرفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الأصل، ويقوم بكتابة نظر وإرفاق على الأصل، بالإضافة إلى إرفاق صور التوكيلات إن كنت تحرر المحضر بصفتك محامى (وكيل )، أخذ رقم المحضر والتأكد من الرقم منه.

ويجب معرفة أنه إذا كان قد تحرر المحضر داخل نقطة الشرطة سيأخذ رقم أحوال ويذهب إلى القسم، وتضطر للعودة للنقطة فى يوم آخر حتى تأخذ رقم الصادر للقسم وبعده تذهب إلى القسم لتعرف إذا كان سيأخذ رقم جنح أم لا (بحسب نوع المحضر).

المحضر يذهب النيابة وتتابعه بالرقم في النيابة.

أنواع جدول المحاضر

في المحكمة نوعين من الجداول وهما:

جدول الإداري للمحاضر الإدارية (يقيد المحضر برقم إدارى إذا كان محضر تعدي بالسب والشتم والمنازعات السكنية).

وجدول للجنح للمحاضر التي تقيد جنح (يقيد المحضر برقم جنح إذا كان المحضر جنحه ضرب أو سرقة لا يمنع قيد المحضر في رقم الجنح من حفظه).

المحضر ينزل للاستيفاء وبيستلمه وكيل نيابة وتستطيع معرفة اسمه من الجدول للمتابعة وإضافة جديد بالمحضر تكتب طلبا وتذهب الاستيفاء.

تحرير محضر قسم الشرطة عمل بلاغ طريقة عمل بلاغ أنواع جدول المحاضر

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