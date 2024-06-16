الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بطل 7".. لوحة سيارة مميزة سعرها يتجاوز مليونًا و560 ألف جنيه

اللوحة
اللوحة

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل مليونًا و560 ألف جنيه، تحمل رقم (ب ط ل7) وحتى الآن متزايد عليها 5 أشخاص، وينتهي التزايد عليها اليوم.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجه في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

بوابة مرور مصر لوحة معدنية مميزة مزاد

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