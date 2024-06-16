حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادى الجديد

شب حريق هائل، مساء اليوم الأحد، بمزرعة نخيل أمام المسجد الكبير بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق كبير بمزرعة نخيل، أمام المسجد الكبير بمدينة الخارجة، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وسيارات الوحدات المحلية في محاولة للسيطرة على الحريق.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بإرسال تعزيزات تشمل فناطيس مياه ومواتير رفع إلى موقع الحريق للمساهمة في إخماده.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.