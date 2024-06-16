الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوميز يحسم موقفه من عروض الخليج والرحيل عن الزمالك

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق من الرحيل في الفترة المقبلة وسط وجود بعض العروض الخليجية له.

وأكد المصدر أن جوميز متمسك بالبقاء مع الزمالك ويرفض النظر لأي عروض في الوقت الحالي لرغبته في استكمال مشواره مع القلعة البيضاء.

ورغم تأخر جوميز في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، لكن المدرب يضع الأولوية له في البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل عن الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي، غدًا الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتغلب الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين لهدف واحد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

وأعرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، قائلًا: "سعيد بأداء اللاعبين في اللقاء، وأرضية الملعب كانت صعبة جدًا، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة أنهينا الشوط الأول بأداء جيد، ولم نستسلم في الشوط الثاني".

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