الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال ينفذ غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن أنه نفذ غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في منطقة يارون جنوب لبنان، وشنَّ قصفًا بالمدفعية على منطقة عمرا جنوب البلاد، بحسب القناة الـ13 الإسرائيلية.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي، أن عمليات القصف تأتي ردًا على تهديدات وأنشطة عدائية من جانب حزب الله ضد إسرائيل.

وفي سياق متصل، قالت منظومات الدفاع الإسرائيلية إنها تمكنت من اعتراض جسم مشبوه في سماء جنوب لبنان.

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يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات العسكرية على الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد الجيش في اجتماع حكومي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الاستجابة العسكرية للتهديدات الأمنية المتزايدة.

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من جانبه، شن حزب الله اللبناني، هجوما بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر؛ ما أدى إلى تدمير جزء منها، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وفى وقت سابق، أعلن الحزب عن استهداف تمركز لجنود الاحتلال في موقع حدب يارون، بصاروخ موجه، وقام بإيقاع من فيه بين قتيل وجريح، علاوة على استهدافه مقرّ وحدة المراقبة وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون، مشيرًا إلى تدميره جزءًا من تجهيزاتها وراداراتها، فيما قال الدفاع المدنى، في جنوب لبنان، إن شخصًا قتل في غارة إسرائيلية على محيط مدينة بنت جبيل.

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