الأحد 16 يونيو 2024
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رشوان توفيق لـ"الدستور": فيلم أهل الكهف فكرة جديدة وإخراج على أعلى مستوى

جريدة الدستور

قال الفنان رشوان توفيق إنه لم يتردد لحظة للانضمام لأبطال فيلم "أهل الكهف"، المعروض حاليًا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الحالي، مشيرًا إلى أنه استمتع بكل كواليس العمل رغم صعوبتها عليه، متمنيًا أن  ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأضاف "رشوان" لـ"الدستور" أنه يظهر خلال العمل بدور رجل مسن ويقطن في الكهف، لافتًا إلى أن المؤلف أيمن بهجت قمر وظف الشخصيات بشكل جديد وبفكرة مختلفة، مؤكدًا أن المخرج عمرو عرفة أخرج الفيلم بأعلى مستوى، متمنيا أن العمل يحقق نجاح كبير خاصة وأنه يستحق ذلك.

وعن الصعوبات التي واجهها خلال التصوير، أكد رشوان توفيق أن أكثر المشاهد صعوبة هو نزول الكهف، نظرًا لوجوده أسفل الأرض بعمق كبير، بالاضافة إلى نزوله وصعوده أكثر من مرة مما أشعره بالجهد الكبير ورغم ذلك أستمتع بكل كواليس العمل، والتعاون مع المخرج عمرو عرفة.

رشوان توفيق أهل الكهف الفنان رشوان توفيق رشوان أيمن بهجت قمر عمرو عرفة

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