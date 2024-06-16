مجند روسي يكشف آخر المستجدات على صعيد الجبهة في خاركيف

رسم أنطون أندريف، جندي روسي من السرية الخامسة من الفوج 1009، صورة قاتمة للهجوم الروسي في منطقة خاركيف الشمالية الأوكرانية.

وقال إن وحدته دمرت، ولم يبق على قيد الحياة سوى 12 جنديًا من أصل 100، حيث تعرضوا للنيران الأوكرانية المستمرة والطائرات بدون طيار في فوفشانسك، الهدف الرئيسي للتقدم الروسي، بحسب صحيفة الجارديان.

الاستقرار على جبهة أوكرانيا

ونجحت أوكرانيا بشكل كبير في تحقيق الاستقرار على الجبهة، مما دفع بعض الخبراء إلى تقدير أن خطر حصار مدينة خاركيف قد تقلص بشكل ملحوظ، بحسب الجارديان.

وتواصل وسائل الإعلام الرسمية الروسية وكبار المسؤولين القول إن قواتها تتقدم في اتجاه خاركيف. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الخسائر الروسية كانت "بالطبع أقل بعدة مرات من الخسائر التي لحقت بالجانب الأوكراني".

يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك التي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة من الجانبين، مع تزايد الضغوط الدولية لوقف العنف وبدء حوار سياسي لإنهاء النزاع.

على صعيد متصل، حضّت أول قمة دولية حول السلام في أوكرانيا والتي عقدت في غياب روسيا في بيانها الختامي، إلى "إشراك جميع أطراف" النزاع بهدف وقف العمليات الحربية، وفق بيانها الختامي. وجدد هذا البيان الذي حظي بتأييد أغلبية كبرى من المشاركين المئة، التأكيد على "مبادىء السيادة والاستقلال ووحدة أراضي جميع الدول، بما فيها أوكرانيا".