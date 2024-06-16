بـ150 ألف جنيه.. المجتمعات العمرانية تحدد مقدم الحجز فى أبراج فالى تاوزر

يبحث كثير من المواطنين عن المشروعات المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة تلك المشروعات المقامة في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

شروط طرح وحجز والمساحات والاسعار وطريقة السداد

وأعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب وزير الإسكان والمتجمعات العمرانية لشئون العقارية والتجارية عن موعد طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية لطرح 984 وحدة سكينة للأفراد بأبراج فالي تاورز خلال شهر أغسطس المقبل على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية.

شروط سداد المستحقات المالية براج فالى تاورز بحدائق أكتوبر خلال شهرين

وكشف الدكتور الشوربجي في تصريح خاص لـ"الدستور" عن أن مقدم جدية الحجز الوحدات السكينة بالأبراج يصل إلى 150 ألف جنيه، لافتًا إلى أن سيتم الإعلان عن القرعة العلنية لوحدات أبراج فالي تاورز، خلال الفترة من شهر يونيو حتى أغسطس.

وأشار إلى أن اشتراطات سداد المستحقات المالية لوحدات السكينة بأبراج فالي تاورز تتضمن أن يتم استكمال سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة السكينة، كما يتم سداد نسبة 30% عند الاستلام، لافتًا إلى أن سداد باقي المستحقات المالية بنظام أقساط ميسيرة خلال 3 أنظمة لسداد (3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات).

وتم توزيع 984 وحدة سكينة بابراج فالي تاورز على 74 برجًا سكنيًا بالمدينة حدائق أكتوبر ويتكون البرج من أرضي و9 طوابق، كما يتمز المشروع بسور تأميني حول الأبراج فالي تاورز بحدائق أكتوبر.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت عن عزمها طرح 984 وحدة سكينة للأفراد ضمن محور الوحدات بمشروع أبراج فالي تاورز بمدينه حدائق أكتوبر جاهزة للاستلام الفوري.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مساحات الواحدات السكينة تتراوح ما بين 95 مترًا مربعًا إلى 100 متر مربع، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 سيتم الإعلان عم الموعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.