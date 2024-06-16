الأحد 16 يونيو 2024
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الزراعة: المجازر تستقبل 10 آلاف أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى

مجزر البساتين
مجزر البساتين

زار الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المجزر الرئيسي في البساتين بمحافظة القاهرة، حيث تفقد عنابر الذبح للأهالي وغيرها ومدى خدمة الأضاحي، يرافقه الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، وكذلك المسئولون عن المجزر. 

وقال الدكتور شاهين، إن المجازر استقبلت اليوم حوالى 10 آلاف أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتًا إلى أن جميع المجازر تقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجانًا للمواطنين لتشجيعهم على الذبح في المجازر بدلا من الشوارع من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث. 

كما تواصل "شاهين"، مع المواطنين أصحاب الأضاحى واستمع إليهم، حيث أشادوا بالتعامل والخدمة المقدمة من أطباء المجزر.

توفير سبل الراحة للزائرين حتى يستمتعوا بإجازة العيد

فى السياق، تفقد رئيس هيئة الخدمات البيطرية، حديقة الأسماك بالزمالك للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للزائرين حتى يستمتعوا بإجازة العيد، حيث التقى ببعض الموجودين في الحديقة واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم ووجه بتيسير كل الإمكانات للزائرين والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

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وتوجه رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إلى مقر الهيئة؛ لمتابعة سير العمل على مستوى الجمهورية في الحدائق التابعة للوزارة والمجازر، وكذلك حملات التفتيش مع مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات والإدارات المعنية بالهيئة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لهيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك، والوجود والمتابعة والزيارات الميدانية ومعدلات الأداء والتواصل والتلاحم مع المواطنين لذبح الأضاحي  بالأساليب الصحية والبيطرية والبيئية من خلال المجازر العمومية والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين في الحدائق التابعة للوزارة.

أول أيام عيد الأضحى عيد الأضحى الهيئة العامة للخدمات البيطرية المجزر الرئيسي في البساتين المجازر

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