الأحد 16 يونيو 2024
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مسليات عيد الأضحى 2024.. أبرز فوائد أكل الترمس على صحة الجسم

جريدة الدستور

الترمس هو نوع من النباتات التي تُعَد مصدرًا غنيًّا بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. يُستَخدَم الترمس في العديد من الثقافات كوجبة خفيفة صحية أو كمكوِّن في الأطباق المختلفة. 

فوائد أكل الترمس على صحة الجسم

إليك بعض الفوائد الصحية لتناول الترمس على صحة الجسم.

مصدر غني بالبروتينات

 يُعَدُّ الترمس من المصادر الجيدة للبروتينات النباتية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للنباتيين ولمن يبحثون عن بدائل صحية للبروتينات الحيوانية. تُساهِم البروتينات في بناء العضلات وترميم الأنسجة ودعم وظائف الجسم الحيوية.

مفيد لصحة القلب

يحتوي الترمس على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ويحتوي على الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية الأوميغا-3. هذه الدهون تساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

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غني بالألياف

يُوفِّر الترمس كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تُساعِد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. كما تُساهِم الألياف في تحسين مستويات السكر في الدم من خلال تباطؤ امتصاص السكر.

يُساعِد في فقدان الوزن

بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتينات، يمكن أن يُساهِم الترمس في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يُقلِّل من تناول الطعام ويساعد في إدارة الوزن بشكل فعال.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الترمس على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين ب المركب، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك. تُساعِد هذه العناصر في دعم وظائف الجسم المختلفة والحفاظ على الصحة العامة.

مُضاد للأكسدة

يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تُساهِم في مكافحة الجذور الحرة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

مفيد لصحة العظام

يحتوي الترمس على نسبة جيدة من الكالسيوم والفوسفور، مما يُساعِد في تعزيز صحة العظام والأسنان ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

تعزيز صحة الجهاز المناعي

العناصر الغذائية الموجودة في الترمس، مثل الزنك والفيتامينات، تُساعِد في تعزيز الجهاز المناعي ودعم قدرة الجسم على محاربة العدوى والأمراض.

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