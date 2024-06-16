الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثلاثي هجومي يقود منتخب بولندا في مواجهة هولندا بـ"يورو 2024"

منتخب بولندا
منتخب بولندا

أعلن ميكال بروبييرز، المدير الفني لمنتخب بولندا، تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره الهولندي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب فولكسبارك في هامبورج، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وسيقود آدم بوكسا، هجوم المنتخب البولندي، في مباراة هولندا، إلى جانب كل من سيباستيان سزيمانسكي، وكاسبر أوربانسكي.

وسغيب نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف منتخب بولندا، في كأس أمم أوروبا 2024 بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب بولندا في مباراة هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: جان بيدناريك – بارتوس سالامون – جاكبو كيفيور.

الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي – بيوتر زيلينسكي – تاراس رومانتشوك – نيكولا زاليفسكي.

الهجوم: سيباستيان سزيمانسكي – آدم بوكسا – كاسبر أوربانسكي.

تشكيل هولندا

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

خط الوسط: تيجانى ريجنديرس - جيردي شوتن - جوي فيرمان

خط الهجوم:  تشافي سيمونز - ممفيس ديباي - كودي جاكبو

موعد مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة هولندا وبولندا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وستبث مباراة هولندا وبولندا عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس ماكس 1» بتعليق علي محمد علي.

ميكال بروبييرز بولندا هولندا روبرت ليفاندوفسكي مباراة هولندا وبولندا

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