الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو عن الهدنة التكتيكية فى جنوبى غزة: "لم يتم التنسيق معى وهذا لن يحدث"

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيتم التحقيق بشأن صدور قرار الهدنة التكتيكية دون التنسيق مع المستوى السياسي الأعلى للحكومة.

وأضاف بنيامين نتنياهو، بشأن الهدنة التكتيكية في جنوبي قطاع غزة: لم يتم التنسيق معي ولن يكون وهذا لن يحدث، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ هدنة تكتيكية بالأنشطة العسكرية يوميًا في قسم من جنوب غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

كما أن الهدنة التكتيكية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر انطلاقًا من معبر كرم أبوسالم وحتى طريق صلاح الدين ثم شمالًا.

نتنياهو قطاع غزة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية

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