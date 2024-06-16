5 مشروبات تساعد على عملية الهضم وتبعد عنك الإمساك

يتناول الناس من صباح اليوم انواع وأصناف مختلفة من اللحوم احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2024/ 1445 وتناول الكثير من الطعام المعتمد على اللحوم فقط يصيب الجهاز الهضمي بالإمساك والانتفاخ.

فإذا شعرت أن أداء جهازك الهضمي ضعيف، فقد تساعدك هذه المشروبات، لأن عناصرها يمكن أن تساعدك على إعادة عملية الهضم إلى المسار الصحيح، وبكل سلاسة.

تلعب صحة أمعائك دورًا في العديد من أجزاء الجسم الأخرى، مثل مزاجك وقلبك ومناعتك، لذا فإن الحفاظ عليها في حالة جيدة أمر مهم، في حين أن ما تأكله مهم، فإن المشروبات يمكن أن تساعد أيضًا على عملية الهضم سواء كنت تشعر بالانتفاخ أو الغثيان.

جرب أحد هذه المشروبات للمساعدة في تحسين عملية الهضم لديك حسب موقع Hindustan times.

1. عصير البرقوق:



عصير البرقوق يعد مصدرًا رائعًا للسوربيتول، وهو كحول سكري يتواجد بشكل طبيعي ولا يتم امتصاصه عادةً ويسحب الماء إلى الأمعاء الغليظة ويساعد هذا الماء الإضافي على إبقاء الأمور تتحرك عبر الجهاز الهضمي يحتفظ عصير البرقوق أيضًا ببعض الألياف من الفاكهة الكاملة.

2. العصائر ذات الألياف العالية:



إن مفتاح صنع عصير جيد لجهازك الهضمي هو التأكد من أنه يوفر مزيجًا من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. تظهر الأبحاث أن هذا المزيج يساعد في الاتساق ويحسن الغازات.

في الواقع، هذا المزيج فعال تمامًا، إن لم يكن أكثر، من مكملات ألياف السيلليوم، الألياف القابلة للذوبان تمتص الماء وتليّن الأشياء، وتسهل مرورها، ويوجد في الفواكه والخضروات والبذور والمكسرات وتوجد الألياف غير القابلة للذوبان في قشور الفواكه والخضروات، وكذلك الحبوب الكاملة، ولا تمتص الماء، ولكنها تعمل بمثابة "خشونة" في الجهاز الهضمي وتنقل الأشياء من خلالها.

وتلك العصائر مثل الكيوي والبرتقال والخوخ.

3. بذور الشيا:



يمكن أن تكون بذور الشيا مفيدة وذلك لأنها توفر الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وهذا المزيج يساعد في الحفاظ على نشاط الجهاز الهضمي كما ينبغي، ولكن أيضًا، بذور الشيا تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف، تحتوي ملعقة كبيرة واحدة على حوالي 4 جرامات من الألياف، وهو ما يمثل 14٪ من الكمية اليومية الموصى بها ويستخدم بمقدار ملعقة كبيرة كاملة من بذور الشيا، حتى تحصل على كل تلك الألياف الصحية عند الشرب.



4. شاي الزنجبيل:



يشتهر الزنجبيل بقدرته على تهدئة الغثيان وقد وجد أيضًا أن الزنجبيل يساعد في عملية الهضم، وفقًا لدراسة مراجعة أجريت عام 2020 في مجلة Nutrients، يساعد الزنجبيل في عملية الهضم عن طريق تشجيع وظيفة الجهاز الهضمي وإفراغه، مع تثبيت حركة الجهاز الهضمي بشكل عام حتى لا يكون نشطًا بشكل مفرط أو ناقص، التزم بشاي الزنجبيل، حيث أن معظم جعة الزنجبيل ليست مصنوعة من الزنجبيل الحقيقي.

5. الماء:

عدم شرب كمية كافية من الماء أو السوائل الأخرى هو المساهم الثاني في الإصابة بالإمساك، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى لذا، حافظ على رطوبة جسمك بتناول حوالي 15 كوبًا يوميًا لان حوالي 20% من احتياجات اجسامنا تكون من المياه.

