رئيس بعثة الحج: جميع الحجاج المصريين بخير

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، أن جميع الحجاج المصريين بخير.

وكشف رئيس البعثة اليوم، عن أن أعضاء البعثة الطبية وكذلك الفريق الطبي لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافق بعثة حج القرعة، يوجدون في مخيمات الحجاج بمشعر منى حاليًا؛ لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

ولفت إلى استمرار توافد حجاج بعثة القرعة على جسر الجمرات بمشعر منى؛ لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، مشيرًا إلى أن مشرفي مخيمات بعثة القرعة، سيقومون باصطحاب الحجاج في مجموعات ابتداء من يوم غد؛ لاستكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق، والتي تبدأ اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، قد أعلن مساء أمس السبت، نجاح نفرة حجاج القرعة من عرفات إلى المشعر الحرام بالمزدلفة، موضحًا أن نفرة حجاج القرعة تمت في الوقت المخطط له من قبل البعثة؛ حيث غادر جميع حجاج القرعة صعيد عرفات الطاهر مع حلول صلاة العشاء.

كما لفت إلى أن نجاح نفرة الحجاج إلى المشعر الحرام في وقت قياسي، يعود إلى الموقع الجديد المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، ويتوسطه مواقف للحافلات، وهو ما ساعد على سرعة نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة.

وأكد أنه لن يسمح لأي حاج من غير حجاج القرعة، بالدخول للمخيمات في مشعر منى، لافتًا إلى أن البعثة اعتمدت لأول مرة هذا العام نظام التسكين الإلكتروني في مخيمات البعثة في منى وعرفات؛ لمنع دخول غير أعضاء البعثة للمخيمات، وبالتالي ضمان حصول كل حاج على المساحة المخصصة له، موضحًا في الوقت نفسه، أنه سيتم تسكين الحجاج من خلال الكشف على الباركود الخاص بكل حاج، والموجود على أسورة المعصم الخاصة به، قبل دخوله المخيم الخاص به في مشعر منى.

وشدد مجددًا على عدم السماح لأي حاج من خارج بعثة القرعة بالوجود داخل مخيمات الحجاج بمشعر منى، مناشدًا ضيوف الرحمن الالتزام بالقواعد المعلنة من جانب البعثة، والحرص على ارتداء بطاقات الهوية والأساور التي تم تسليمها لهم.