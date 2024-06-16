الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطار المشاعر المقدسة.. رحلة تخفيف المعاناة لحجاج بيت الله الحرام

قطار المشاعر المقدسة
قطار المشاعر المقدسة

لا صوت يعلو فوق صوت مناسك الحج، وحجاج بيت الله الحرام، فالجهود حثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وأحد هذه الجهود كان قطار المشاعر المقدسة الذي يعد واحدا من أبرز المشاريع التي نفذتها المملكة خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، لخدمة ضيوف الرحمن.

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على قطار المشاعر المقدسة، فهو قطار كهربائي ترددي، صُمم خصيصا لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج من كل عام، حيث يقوم بنقلهم بين المشاعر المقدسة في كل من مشعر مني وعرفات ومزدلفة.

9 محطات.. خط سير قطار المشاعر المقدسة

يعمل قطار المشاعر المقدسة على خط حديدي يبلغ طوله 18 كيلومتر، ليعبر 9 محطات، 3 في مشعر عرفات و3 في مشعر مزدلفة و3 في مشعر منى، آخرها تقع بجوار جسر الجمرات.

ويتكون أسطول قطارات المشاعر المقدسة من 17 قطارا وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد ثلاثة الاف راكبا لتبلغ بذلك طاقة اسطول قطارات المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 الف راكب في الساعة الواحدة.

سرعة القطار.. 80 كيلو في الساعة

يبدأ مسار القطار الذي ينطلق في السابع من شهر ذي الحج لكل عام وحتى انتهاء أيام التشريق من محطة الجمرات مرورا بمشعر منى ثم الى مزدلفة ومنها الى عرفات بسرعة 80 كيلومترا في الساعة الواحدة تمكنه من قطع المسافة بين مشعر منى وعرفات خلال قرابة عشرين دقيقة.

ويسهم قطار المشاعر المقدسة في نقل مئات الألاف من الحجاج في كل حركة من حركاته المختلفة بين المشاعر إذ تمكن في موسم الحج عام 2019 من نقل مليونين وثلاثمائة ألف راكب وذلك عبر 2170 رحلة قبل توقفه عن العمل عامي 2020 بسبب جائحة كورونا.

عاد للعمل مجددا في عام 2022 حيث قام بنقل مليون وثلاثمائة وخمسين الف راكب عبر 2228 رحلة بينما قام القطار بنقل مليونين ومئة وثلاثين الف راكب في موسم الحج الماضي عبر 2228 رحلة.

حقق المشروع أهدافه منذ أول عام من تشغيله، إذ نقل أعدادًا كبيرة من الحجاج خلال مدد زمنية قصيرة مقارنة بالسابق، وأصبحت الرحلة بين المشاعر المقدسة التي يمر بها القطار لا تستغرق أكثر من بضع دقائق، بعد أن كانت تستغرق ساعات طويلة.

قطار المشاعر المقدسة بيت الله الحرام المشاعر المقدسة المملكة العربية السعودية قطار كهربائي

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