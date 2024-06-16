الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: الداخل الإسرائيلى يضغط على نتنياهو والشارع محتدم

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور حسين الديك، خبير في الشئون الإسرائيلية، إنه لاشك أن هناك احتدامًا كبيرًا في الشارع الإسرائيلي أصبح يشكل ضغطًا على بنيامين نتنياهو شخصيًا بعد خروج "بيني جانتس" من مجلس الحرب الإسرائيلي. 

وأضاف "الديك" خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضغوط الأمريكية والدولية، إضافة إلى ضغط الشارع المحلي في إسرائيل أصبحت تؤتي ثمارها، وهناك توصيات من المستوى العسكري الأمني للحكومة الإسرائيلية بالذهاب إلى تغيير آلية الحرب والعمليات العسكرية في قطاع غزة.

 

العمليات العسكرية ستبقى مستمرة في قطاع غزة

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية أن العمليات مركزة محدودة برية أو استخدام الطيران من أجل مرحلة من الاغتيالات لبعض القادة والمسئولين، والتماهي مع الموقف الأمريكي لوقف العمليات العسكرية لمدة 42 يومًا فقط لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

ونوه خبير الشئون الإسرائيلية، بأن العمليات العسكرية ستبقى مستمرة في قطاع غزة لأجل غير محدد، وهذا ما تؤمن به المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية أنه لا خروج من القطاع ولا وقف لهذه الحرب حتى تحقق أهدافها.

نتنياهو الداخل الإسرائيلي الداخل الإسرائيلي يضغط على نتنياهو الشارع محتدم خبير الشؤون الإسرائيلية الدكتور حسين الديك

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