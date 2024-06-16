16 لاعبا في معسكر منتخب مصر لكرة السلة استعدادا لملحق تصفيات دورة باريس الأوليمبية

بدأ منتخب مصر لكرة السلة للرجال معسكره استعدادا لخوض ملحق تصفيات دورة باريس الأوليمبية 2024 التي ستبدأ في الثاني من يوليو.

واختار الجهاز الفني بقيادة الألماني هنريك رودل 16 لاعبا للانتظام في المعسكر وهم كريم حاتم وأحمد عادل ويوسف رفعت وإيهاب أمين ويوسف شحاتة وعمر هشام وأحمد ياسر ريحان ومهاب ياسر وعبد الرحمن نادر وعمرو الجندي وعمر الشيخ وهيثم كمال وباتريك جاردنر وخالد عبد الناصر وأنس أسامة وعمر طارق.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة من هنريك رودل مديرا فنيا ووائل بدر مدربا عاما ومحمد سليم ورامي جنيدي مدربين والدكتور أحمد يحيى طبيب المنتخب ومحمد جمال مخطط أحمال وعبد الرحمن الجلاد محلل أداء وميدو ربيع وسامي صلح إداريين.

ويقام ملحق تصفيات دورة باريس الأوليمبية من أربع بطولات تستضيفها الدول الأفضل في التصنيف العالمي وهى إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف نهائي ثم النهائي على أن يتأهل فريق واحد من كل بطولة لدورة بار يس الأوليمبية.

ويلعب منتخب مصر في البطولة التي تقام في اليونان إلى جانب منتخبات اليونان والدومينيكان وسلوفينيا ونيوزيلنده وكرواتيا التي تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى مصر واليونان والدومينكان وضمت المجموعة الثانية كرواتيا وسلوفينيا ونيوزيلنده.

وتأهل منتخب مصر للملحق العالمي باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب بين المنتخبات الإفريقية في كأس العالم بعد منتخب جنوب السودان الذي تأهل مباشرة إلى دورة باريس الأوليمبية.

ويشارك في التصفيات التي تقام في إسبانيا منتخبات إسبانيا ولبنان وأنجولا وفنلندا وبولندا وجزر الباهاما ويشارك في التصفيات التي تستضيفها لاتفيا منتخبات لاتفيا وجورجيا والفلبين والبرازيل والكاميرون والجبل الأسود.

وأخيرا يشارك في التصفيات التي تقام في بورتوريكو منتخبات بورتوريكو وإيطاليا والبحرين والمكسيك وكوت ديفوار وليتوانيا.