الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفشة يحتفل بعيد الأضحى رفقة ابنه مالك (صورة)

أفشة
أفشة

حرص محمد مجدي أفشة جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بطريقته الخاصة.

ونشر أفشة صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" برفقة نجله مالك مرتدين "الجلباب" احتفالا بأول أيام عيد الأضحى (2024).

أفشة يحتفل بعيد الأضحى على طريقته الخاصة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بثالث أيام عيد الأضحى (2024)، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة، حيث يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحد القناتين يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

 

عاشور يقود الأهلي لعبور فاركو

بهدفي إمام عاشور، نجح الأهلي في عبور فاركو الجمعة الماضية، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر بدوري نايل.

 

الأهلي يقترب من القمة

اقتراب الأهلي، من العودة مجددا لمكانه الطبيعي على قمة دوري نايل، بعدما جاء في المركز الرابع، حاليا برصيد 36 نقطة، من 16 مباراة، حيث لا يزال يمتلك 9 مؤجلات أخرى.

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