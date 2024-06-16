شركة صينية تستخدم روابط جامعة بريطانية للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن شركة صينية مملوكة للدولة سعت إلى استخدام شراكة مع إحدى الجامعات البريطانية الرائدة للوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستخدامها المحتمل في "القواعد العسكرية الذكية".

وأفادت الصحيفة البريطانية اليوم بأن رسائل البريد الإلكتروني تظهر أن معهد جيانجسو لأبحاث الأتمتة (جاري) الصيني ناقش نشر البرامج التي طورها العلماء في إمبريال كوليدج لندن للاستخدام العسكري.

وشاركت الشركة، وهي المصمم الرائد للسفن الحربية بدون طيار في الصين، هذا الهدف مع اثنين من موظفي إمبريال قبل توقيع صفقة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني مع الجامعة في عام 2019.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء البريطاني أمضى العام الماضي في تكثيف التحذيرات بشأن المخاطر الأمنية المحتملة التي يشكلها التعاون الأكاديمي مع الصين، حيث أخبر جهاز MI5 نواب رؤساء الجامعات في إبريل الماضي، أن الدول المعادية تستهدف الأبحاث الحساسة التي يمكنها "تقديم أولوياتها الاستبدادية والعسكرية والتجارية".

ووفقا للجارديان، كان من المقرر أن يكون مقر مركز المستقبل الرقمي لابتكار المحيطات في معهد علوم البيانات التابع لجامعة إمبريال، تحت إدارة البروفيسور يكي جو الذي غادر قوه إمبريال في أواخر عام 2022 ليصبح عميد جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا.

وكانت الأهداف المعلنة للمركز هي تعزيز التنبؤ البحري، والرؤية الحاسوبية، والتصنيع الذكي "للتطبيقات المدنية". ومع ذلك، تشير المراسلات المرسلة قبل إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة إلى أن معهد جاري كان يفكر أيضًا في الاستخدامات النهائية العسكرية.

وذكرت الجارديان، أنه تم الحصول على رسائل البريد الإلكتروني من خلال طلب حرية المعلومات الذي قدمته مؤسسة الشفافية البريطانية الصينية الخيرية.

أبحاث إمبريال مفتوحة ويتم نشرها بشكل روتيني في المجلات الدولية الرائدة

وقال متحدث باسم إمبريال كوليدج لندن: "إن إمبريال تأخذ مسؤولياتها المتعلقة بالأمن القومي على محمل الجد. نحن نراجع سياساتنا بانتظام بما يتماشى مع التوجيهات والتشريعات الحكومية المتطورة، ونعمل بشكل وثيق مع الإدارات الحكومية المناسبة، وبما يتماشى مع التزاماتنا تجاه الأمن القومي للمملكة المتحدة".

وقال: "إن أبحاث إمبريال مفتوحة ويتم نشرها بشكل روتيني في المجلات الدولية الرائدة ولا نجري أي بحث سري في حرمنا الجامعي"، وفقًا للجارديان.