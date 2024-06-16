صحة سوهاج تعلن انتظام عمل المستشفيات ونشر الفرق الطبية وفرق التوعية

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج انتظام العمل بمستشفيات المحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك مشيرًا الي المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية.

وأشار إلى نشر فرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وكذلك نشر فرق التواصل المجتمعي بالمتنزهات والنوادي والميادين لتقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وخدمات التوعية والتثقيف الصحي اثناء الاحتفالات.

وأضاف أنه تم نشر سيارات الإسعاف بجميع أرجاء المحافظة وتكثيف تواجدها بالطرق الرئيسية والسريعة والتي تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة.