التشكيل.. ديباي يقود هجوم هولندا بمباراة بولندا في يورو 2024

أعلن الهولندي رونالدو كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره البولندي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب فولكسبارك في هامبورج، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وسيقود ممفيس ديباي، هجوم منتخب هولندا في مباراة اليوم إلى جانب كل من تشافي سيمونز وكودي جاكبو.

ويتواجد المنتخب الهولندي، في المجموعة الرابعة لبطولة «يورو 2024»، والتي تضم أيضا كل من فرنسا والنمسا.

وجاء تشكيل هولندا في مباراة بولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

خط الوسط: تيجانى ريجنديرس - جيردي شوتن - جوي فيرمان

خط الهجوم: تشافي سيمونز - ممفيس ديباي - كودي جاكبو

موعد مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة هولندا وبولندا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وستبث مباراة هولندا وبولندا عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس ماكس 1» بتعليق علي محمد علي.