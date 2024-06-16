مجازر الوادي الجديد تستقبل 200 أضحية في أول أيام العيد

قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه تم فتح المجازر بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع توفير الإشراف البيطري والكشف الطبي للأضاحي.

ولفت إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 200 رأس أضاحي بالمجازر ونقاط الذبيح على مستوى مراكز المحافظة في ساعات العيد، مع استمرار العمل خلال أيام العيد.

وحذرت محافظة الوادي الجديد من ذبح أضاحي العيد في الشوارع وأمام المنازل وداخل الأحياء السكنية وإلقاء المخلفات والدماء في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أن جهاز شئون البيئة بالمحافظة شكل لجانًا للمرور خلال أيام العيد للتأكد من التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، لافتًا أن الجهاز سيحرر محاضر للمخالفين

كما أصدر محافظ الوادي تعليمات بفتح المجازر ونقاط الذبح بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، حيث يوجد 12 نقطة ذبيح ومجزر موزعين على مراكز المحافظة الخمسة، كما سيوجد طبيب بيطري في كل مجزر ونقطة بداية من صباح كل يوم خلال أيام العيد لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الأضاحي للتأكد من خلوها من الأمراض وسلامة لحومها.

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه تقرر فتح 12 مجزر على مستوي المحافظة ففي مركز الخارجة تقرر فتح مجزرين وهم مجزر المنيرة ومجزر بولاق، كما تقرر فتح 6 مجازر بمركز الداخلة وهم مجزر المعصرة، ومجزر الراشدة، ومجزر الجديدة، ومجزر القصر، ومجزر عزب القصر، ونقطة ذبيح غرب الموهوب وفي مركز الفرافرة سيتم فتح مجزر الفرافرة ومجزر الكفاح، وفي مركز بلاط نقطة ذبيح بلاط ونقطة ذبيح بقرية " تنيدة"، وفي مركز باريس سيتم فتح مجزر باريس.

وأضاف الكومي، أن محافظ الوادي الجديد، قرر حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، مشيرًا إلى أنه في حال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.