الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضية تهريب أدوية و2478 مخالفة مرورية متنوعة

جريدة الدستور

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده، خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط قضية.

 فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية. 

 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد "2478" مخالفة مرورية متنوعة. 

 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد "32" قضية.

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد "300" حكم قضائي متنوع.

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد "3" قضايا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جرائم التهريب مخالفات الإجراءات الجمركية السيطرة الأمنية الإدارات العامة

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