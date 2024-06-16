الأحد 16 يونيو 2024
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"إكسترا نيوز": 100 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة فى أول أيام العيد

جريدة الدستور

كشف كريم رجب مراسل "إكسترا نيوز" عن آخر مستجدات الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز" إن اليوم لم يختلف عن الأيام السابقة فيما يتعلق بدخول عدد من الشاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من أنه أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: "دخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم حوالي ١٠٠ شاحنة مساعدات غذائية وإنسانية و٤ شاحنات غاز وسولار، ولكن تم رفض نحو ١٧ شاحنة بسبب التعنت الإسرائيلي، بينما تخضع الشاحنات الأخرى للتدقيق".

وأوضح: "من المتوقع زيادة في عدد الشاحنات خلال الساعات القادمة بعد انتهاء عمليات المراجعة والتدقيق، ومع ذلك، فإن هذه العمليات تأخذ وقتًا طويلًا للانتهاء منها، مما يؤدي إلى نفاد ساعات عمل معبر كرم أبوسالم كما يحدث يوميًا".

غزة قطاع غزة فلسطين شاحنات المساعدات معبر رفح

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