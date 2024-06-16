واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المصدرات المميكنة) في محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء- الدقهلية)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (7105) بطاقات رقم قومي، وعدد (23035) مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 22/6/2024.

وواصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة خلال أيام الأسبوع لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية في أماكن تواجدهم.

ويمكن التواصل على أرقام القطاع المختصرة (15340) للطلبات الجماهيرية الفورية، و (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في نفس اليوم لتيسير الأمور على المواطنين. وقد أسفرت هذه الجهود عن استخراج وتوصيل (906) بطاقة رقم قومي و (148) مصدر ممكن.

كما استمر القطاع في الاستجابة لطلبات الحالات الإنسانية مثل المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات لـ (38) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وتواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ (302) مواطن ومواطنة.

بالإضافة إلى استمرار استقبال مركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصادر القطاع، تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (322) مواطنًا ومواطنة.

لقت هذه الإجراءات قبولًا واستحسانًا من المواطنين نظرًا للمردود الإيجابي الذي تحققه من خلال تسهيل تلقيهم للخدمات بشكل مميز وتوفير الوقت والجهد. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين.