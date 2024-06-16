الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بـ10 جنيهات" ملاهى أبى العباس فُسحة بسيطة للأطفال فى عيد الأضحى

ملاهي أبي العباس
ملاهي أبي العباس

بجوار مسجد أبي العباس توجد واحدة من أقدم الملاهي الترفيهية والتي تنقل لك إحساس "العيد بطعم زمان".

لتزدحم منطقة الملاهي بالأطفال والكبار في وقت ترفيهي لا يعوض، تتعالى فيه الضحكات وتوثق فيه الصور التذكارية، خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ملاهٍ ترفيهية 

قال صلاح حسن، أحد العاملين في منطقة الملاهي، إن ملاهي أبي العباس من المناطق المحببة للأطفال والتي تشهد إقبالًا كبيرًا خاصة في المناسبات والأعياد.

وأضاف أن ملاهي أبي العباس من الملاهي البسيطة، فبمقابل مبلغ بسيط من الجنيهات بدءًا من 10 جنيهات يستطيع الأطفال قضاء وقت ترفيهي بمختلف الألعاب المتاحة.

واصل سليم فرحات، أحد المواطنين، أن هذا المكان المبهج  له ذكريات معه منذ طفولته، ويعد طقسًا أساسيًا من بهجة العيد، لاصطحاب الأطفال والاستمتاع معهم بوقت بسيط تملؤه البهجة والفرحة.

تابع رضا رجب، أحد الأهالي، أن منطقة ملاهي أبي العباس من المزارات المناسبة للأسر البسيطة، لأنك تستطيع قضاء وقت ترفيهي ممتع دون دفع مبالغ مالية كبيرة، ولكنها إذا دخلت ضمن مشروع تطوير المنطقة سيتحسن الوضع كثيرًا وتصبح أفضل بكثير، وسيزداد عليها الإقبال.

استعدادات المحافظة
 

واستعدت محافظة الاسكندرية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات.

وانعقدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة.

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العيد بطعم زمان بعيد الأضحى المبارك ملاهي ابي العباس ابي العباس الإسكندرية ملاهى ترفيهية

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