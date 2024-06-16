الأنبا صموئيل يترأس صلوات عشية وتطييب رفات الشهيد أبي سيفين بطموه

احتفلت إيبارشية طموه، مساء أمس، بعيد شفيعها الشهيد أبي سيفين بديره الأثرى بطموه، وذلك بمناسبة تذكار نقل رفات الشهيد أبي سفين إلى كنيسته بمصر القديمة، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.

بدأت الاحتفالات بصلاة العشية، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية، تلاها تطييب رفات الشهيد، شاركه الصوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي صباح اليوم بالدير ذاته.

ويذكر أن دير أبي سيفين بطموه أنشئ في القرن الخامس الميلادي حيث نمت الرهبنة به على يد القديس ببنوده.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد تكريس كنيسة القديس «أبوسيفين»، الشهير بالمنتصر، وتحتفل الكنيسة القبطية على مدار العام، بثلاثة تذكارات سنوية لهذا القديس في:



1- العيد الأول هو عيد استشهاده والذي يوافق يوم 25 هاتور فى الشهور القبطية ويقابله 4 ديسمبر فى الشهور الميلادية.



2- العيد الثانى هو عيد تكريس أول كنيسة له يوم 25 أبيب فى الشهور القبطية ويقابله 1 أغسطس في الميلادية.



3- العيد الثالث هو عيد وصول ذخيرة من رفاته إلى الكنيسة والذي يوافق 9 بؤونة في القبطية و16 يونيو فى الميلادية.



واعتاد أحباء القديس أبوسيفين زيارة الأديرة المقيمة على إسمه بشكل دائم فى عيده وأبرز الأديرة التى يتوافد عليها الكثيرين، هو دير القديس أبو سيفين للراهبات الذى يقع فى منطقة مصر القديمة.

وأقامت جميع الكنائس التي تحمل اسم القديس أبي سيفين، صلوات قداس عيد تذكار وصول رفاته إلى أرض مصر.

وتستقبل الأديرة القبطية التي تحمل اسمه ،الأقباط من مختلف الإيبارشيات والمحاظفات احتفالًا بعيده السنوي، ومن بينهم ديري أبي سيفين بمنطقة مصر القديمة،وديره أبي سيفين للراهبات في محافظة الإسكندرية بمنطقة سيدي كرير.

