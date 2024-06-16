أبرز العروض على مسارح الدولة في عيد الأضحى من أكثر التساؤلات التي يطرحها الراغبين في قضاء سهر لطيفة خلال العيد تناسب الأسرة المصرية أو مجموعة من الأصدقاء حيث تشهد خشبة المصرح المصري العديد من العروض المسرحية التي تناسب الكبار والصغار.

أبرز العروض على مسارح الدولة في عيد الأضحى

نعرض للقراء أبرز العروض على مسارح الدولة في عيد الأضحى للراغبين في مشاهدة عروض مسرحية تجمع بيم الثقافة والكوميديا والرقي خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وهي كما يلي:-

1 - مسرحية مش روميو وجوليت

يعرض المسرح القومي مسرحية مش روميو وجوليت المأخوذة من الرواية الأصلية لوليام شكسبير بطولة الفنان علي الحجار والفنانة رانيا فريد شوقي صياغة شعرية أمين حداد وإخراج عصام السيد والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءا اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

2 - مسرحية العيال فهمت

يمكن للجمهور قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في مشاهدة عرض مسرحية العيال فهمت المأخوذة من الفيلم الغنائي صوت الموسيقي من إخراج شادي سرور وإنتاج المسرح الكوميدي والتي تعرض على مسرح ميامي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا اعتبارا من ثالث أيام العيد.

3 - مسرحية المرايا

يمكن قضاء سهر عيد الأضحى المبارك في مشاهدة عرض المرايا من تأليف متولي حامد وإخراج أيمن مصطفي وإنتاج مسرح الشباب وتعرض على المسرح العائم في الساعة الثامنة والنصف مساء اعتبارا من ثالث أيام العيد.

4 - مسرحية يوم عاصم جدا

يمكن لعشاق المسرح مشاهدة عرض مسرحية يوم عاصم جدا على مسرح السلام بالقصر العيني العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح بطولة مصطفى منصور وهايدي رفعت ومجدي البحيري وشهريهان الشاذلي العرض من إخراج عمرو حسان.

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