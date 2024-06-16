الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وربع نقل بالعبور

جريدة الدستور

 وقع حادث تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل، بدائرة قسم شرطة ثان العبور، بالحي السادس في العبور بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 3 جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة ربع نقل، بالحي السادس بمدينة العبور ووجود مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

 انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وربع نقل، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكي، كان يستقلها مجموعة من الشباب إثر اختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع آثار الحادث على جانبي الطريق، وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق.

حادث تصادم ربع نقل مدينة العبور المستشفى للعلاج نقل المصابين النيابة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية

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